Португалия: полицейская украла золото

Пятница, 02 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: полицейская украла золото

Судебное заседание проходило в трибунале Св. Жоау Нову.

На скамье подсудимых - бывшая сотрудница Уголовной полиции (PJ) Порту. Ответчица подозревалась в том, что она незаконно присвоила золотые слитки, которые хранились в сейфе вышеуказанной службы.

Кроме того, 49-летняя подсудимая обвинялась в том, что она без разрешения вошла в компьютерную систему PJ «с целью получения информации о следственном разбирательстве, чтобы передать некому адвокату».

Преступления восходят к периоду между 14 октября 2014 г. и 7 апреля 2015 года. Согласно обвинительному заключению, «офицер полиции, имевшая доступ к временному сейфу PJ, где хранились драгоценные металлы, изъятые в ходе операций, воспользовалась этим фактом и присвоила - с помощью своего бывшего мужа - два золотых слитка общим весом 5.526,796 грамм на сумму 178 тыс. евро.

В начале судебного разбирательства женщина призналась в фактах и продемонстрировала раскаяние, заявив, что она украла золото, будучи «введенной в заблуждение» бывшим супругом, который заверил ее, что «никто на нее не подумает».

Трибунал Св. Жоау Нову приговорил бывшую сотрудницу PJ к четырем годам лишения свободы (условно), а ее бывшего мужа - к четырем годам и шести месяцам действительного тюремного заключения. Именно мужа судейская коллегия сочла «зачинщиком преступления» и «разработчиком плана», хотя тот и отрицал свою вину.

Также подсудимые приговорены к выплате государству суммы в 180 тыс. евро за золотые слитки, «которые они присвоили».

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