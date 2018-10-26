Португалия: полицейские протестуют...

По словам Сезара Ногейра, президента APG/GNR, «поводом послужила нехватка штатного персонала и инвестиций в полицейские учреждения, а также недовольство предложенным государственным бюджетом на 2019 год, который не предполагает валоризацию карьеры и отнесение профессии полицейского к числу вредных.

В 17.00 около пяти тысяч манифестантов направились от PraçadoComércio к зданию АссамблеиРеспубликичерезRua do Arsenal, Largo do Corpo Santo, Rua Bernardino Costa, Praça Duque da Terceira, Avenida 24 de Julho, Avenida D. Carlos I и Rua Correia Garção. Движение транспорта на вышеуказанных улицах и в окрестностях парламента было перекрыто.

Манифестация завершилась в 20:45, но еще около часа сотни полицейских в штатском и их коллег в форме протестовали перед зданием Ассамблеи Республики.

Несколько десятков агентов Интервенционного корпуса (Corpo de Intervenção) PSP перекрывали лестничные марши, чтобы помешать демонстрантам прорвать полицейский кордон и войти в здание парламента. Около 21:10 демонстранты все-таки сумели сломить заградительные ограждения, которые не позволяли им подняться по ступеням парламента, однако были остановлены агентами Corpo de Intervenção.