Португалия: полицейского отпустили «с миром»

Тогда примерно в 4 часа утра во время рейда по безопасности дорожного движения сотрудник PSP приказал водителю остановиться и пройти тест на алкоголь. Тест оказался положительным, и его отвезли в участок PSP.

Между тем, полицейский припарковал машину нетрезвого водителя и прежде чем ее закрыть, украл из салона мобильный телефон стоимостью 1.038 евро.

Суд Сау-Жоау-Нову в Порту возбудил против агента PSP уголовное производство, но вскоре оно было закрыто, поскольку истец забрал свое заявление сразу после того, как полицейский вернул ему телефон.

На первом судебном заседании подсудимый агент PSP заявил, что «очень раскаивается в содеянном», добавив, что никогда раньше не делал такого и не знает, «как ему пришло в голову» украсть телефон.