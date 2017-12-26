Португалия: полиция определила количество конфет

Вторник, 26 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: полиция определила количество конфет

«Знаете ли вы, что употребление слишком большого количества конфет с ликером может повлиять на уровень алкоголя в крови?».

Под таким заголовком полиция PSP разместила предупреждающую информацию на своей странице в социальной сети Facebook.

В качестве примера указывается, что женщина весом 55 кг может «без ущерба» для алколиметра, более известного в Португалии как balão, съесть пять конфет, а мужчина весом 75 кг - восемь.

PSP также напоминает, что наличие от 0,5 до 0,8 г алкоголя на литр (г/л) крови означает серьезное административное нарушение и карается штрафом в размере до 250 евро.

В свою очередь, показатель от 0,8 до 1,2 г/л означает очень серьезное административное нарушение, караемое штрафом до 500 евро, а при наличии более 1,2 г/л - преступление, наказание за которое определяет суд.

Последние новости

    • Футбольные клубы в Португалии заподозрили в запугивании судей

      Прокуратура Португалии открыла дело в отношении президентов двух клубов «Порту» и «Спортинга».

      Подробнее

    • В Португалии от рака скончался 20-летний футболист

      Футболист португальской «Боавишты» Эду Феррейра скончался в возрасте 20 лет от онкологического заболевания.

      Подробнее

    • Рахой поздравил с Рождеством испанских военных

      Мариано Рахой поздравил с Рождеством испанских военных, несущих службу в гуманитарных и миротворческих миссиях за рубежом.

      Подробнее

    • Испания: нуждающихся накормили пирогами

      Сеть булочных Granier накормила пирогами нуждающихся в Мадриде и Барселоне.

      Подробнее

    • Италия: рождественскую ель похитили в Неаполе

      В Неаполе накануне рождества неизвестные похитили рождественскую ель, установленную в Галерее Умберто.

      Подробнее

    • Африканец попытался снять крест с рождественской елки в Италии

      В Милане мигрант из Африки сделал попытку забраться на верхушку рождественской елки, чтобы снять с нее крест.

      Подробнее

    • У храма Христа Спасителя появится памятник патриарху Кириллу

      В Москве установят 16 памятников патриархам Московским и всея Руси.

      Подробнее

    • Ридли Скотт вырезал Кевина Спейси из своего нового фильма

      В США прошла премьера фильма об одном из самых громких преступлений XX века.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!