Португалия: полиция определила количество конфет

Под таким заголовком полиция PSP разместила предупреждающую информацию на своей странице в социальной сети Facebook.

В качестве примера указывается, что женщина весом 55 кг может «без ущерба» для алколиметра, более известного в Португалии как balão, съесть пять конфет, а мужчина весом 75 кг - восемь.

PSP также напоминает, что наличие от 0,5 до 0,8 г алкоголя на литр (г/л) крови означает серьезное административное нарушение и карается штрафом в размере до 250 евро.

В свою очередь, показатель от 0,8 до 1,2 г/л означает очень серьезное административное нарушение, караемое штрафом до 500 евро, а при наличии более 1,2 г/л - преступление, наказание за которое определяет суд.