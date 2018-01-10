Португалия: полиция спасла собак

Две собаки были недавно спасены двумя агентами муниципальной полиции на автомагистрали A16, соединяющей Белаш, Синтру и Кашкайш.

«Два симпатичных четвероногих друга отправились гулять наавтостраду A16, подвергая риску себя и водителей, с ухудшением плохой погоды, которая ощущалась, - говорится в публикации, сделанной муниципалитетом Кашкайша в социальной сети Facebook. - Невзирая на собственный риск, полицейским удалось завести животных в патрульную машину, тем самым избавив их от опасности, в которой они находились».

«Полицейские сделали все возможное, чтобы собаки чувствовали себя как дома. Это история со счастливым концом, которая была поддержана Ассоциацией Св. Франсишку де Ассиш, которая приютила животных», - также говорится в сообщении автаркии на Facebook.