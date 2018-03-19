Португалия: полиция выписала меньше штрафов
Но не стоит полагать, что это потому, что водители стали вести себя лучше.
Данные, предоставленные министерством внутренних дел на основе информации от Национального управления безопасности дорожного движения (ANSR), сравнивают количество штрафов, выписанных в 2015, 2016 и 2017 годах. При этом в прошлом году было зарегистрировано сокращение количества выписанных штрафов в большинстве проанализированных округов.
Жозе Мануэл Тригозу из Португальской службы предотвращения ДТП (Prevenção Rodoviária Portuguesa) полагает, что «сокращение количества штрафов является отражением не улучшения качества вождения, а меньшего контроля на дорогах. Подтверждение тому - что в 2017 году произошло увеличение количества ДТП и смертельных случаев, тяжело- и легкораненых».
«Это может быть только следствием более низкой интенсивности наблюдения, и это очень опасно, поскольку имеет последствия. Все исследования подтверждают, что ослабление инспекции приводит к увеличению уровня ДТП», - утверждает Жозе Мануэл Тригозу.
Безусловно, меньшее количество штрафов означает меньший доход для государственной казны и госучреждений (таких как ANRS): минус 2,5 млн евро в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Согласно данным министерства внутренних дел, общая сумма автодорожных штрафов в прошлом году составила 27,3 млн евро.
В топ-10 округов с наибольшим количеством штрафов входят Лиссабон, Порту, Сетубал и Фару.
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