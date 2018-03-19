Португалия: полиция выписала меньше штрафов

Данные, предоставленные министерством внутренних дел на основе информации от Национального управления безопасности дорожного движения (ANSR), сравнивают количество штрафов, выписанных в 2015, 2016 и 2017 годах. При этом в прошлом году было зарегистрировано сокращение количества выписанных штрафов в большинстве проанализированных округов.

Жозе Мануэл Тригозу из Португальской службы предотвращения ДТП (Prevenção Rodoviária Portuguesa) полагает, что «сокращение количества штрафов является отражением не улучшения качества вождения, а меньшего контроля на дорогах. Подтверждение тому - что в 2017 году произошло увеличение количества ДТП и смертельных случаев, тяжело- и легкораненых».

«Это может быть только следствием более низкой интенсивности наблюдения, и это очень опасно, поскольку имеет последствия. Все исследования подтверждают, что ослабление инспекции приводит к увеличению уровня ДТП», - утверждает Жозе Мануэл Тригозу.

Безусловно, меньшее количество штрафов означает меньший доход для государственной казны и госучреждений (таких как ANRS): минус 2,5 млн евро в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Согласно данным министерства внутренних дел, общая сумма автодорожных штрафов в прошлом году составила 27,3 млн евро.

В топ-10 округов с наибольшим количеством штрафов входят Лиссабон, Порту, Сетубал и Фару.