Португалия: положительные тесты на ВИЧ-инфекцию

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: положительные тесты на ВИЧ-инфекцию

Данные обнародовала Португальская лига против СПИДа (Liga Portuguesa Contra a Sida).

Согласно предварительным результатам деятельности Мобильного подразделения по скринингу (Unidade Móvel de Rastreios, UMR) - Saúde + Perto, в период с 17 октября 2017 г. по 16 октября 2018 г. были проведены 1.209 скринингов и 593 информационные профилактические консультации, т.е. в целом к услугам UMR прибегли 1.802 человека, большинство из которых составляли мужчины (1.071 - 59,4%). Также услугами UMR воспользовались 722 женщины (40,1%) и девять транссексуалов (0,5%).

В ходе проведения 1.209 экпресс-тестов и скринингов на наличие ВИЧ-инфекции было выявлено 28 положительных случаев.

Также было проведено шесть тестов только на инфекции, передаваемые половым путем, но не на ВИЧ.

Кроме того, было распространено около 25 тысяч информационных и профилактических материалов.

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