Португалия получила «туристический Оскар»

Четверг, 05 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия получила «туристический Оскар»

Награда вручается лучшей европейской стране для путешествий.

Второй год подряд Португалия названа «Главным направлением туризма» в Европе, победив в основной номинации «туристического Оскара» - премии World Travel Awards Europe 2018. Всего Португалия завоевала 36 наград - почти треть от общего числа номинаций, пишет «Европульс».

Помимо главной награды Португалия получила титул «Главного туристического бюро Европы», Мадейра была признана «Лучшим островным направлением», Лиссабон - «Лучшим городом», пишет charter97.org.

Ряд ключевых наград достался Греции. В номинации «Лучшие пляжи» в этом году победил греческий Пелопоннес, а «Лучшим городом для короткого отдыха» признаны Афины. Среди победителей премии есть и российские: Санкт-Петербург стал «Лучшим направлением для круизов» и «Лучшим направлением для культурного туризма».

Премия World Travel Awards вручается ежегодно с 1993 года. Победителей выбирают по итогам голосования тысяч туристов и специалистов индустрии. Учитываются такие параметры, как безопасность и уровень развития туристической инфраструктуры.

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