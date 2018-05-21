Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»

Понедельник, 21 Май 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»

В мае приезжайте в регион Доуру и примите участие в одном из красивейших забегов мира!

Полумарафон «Алту Доуру Виньятейру» протяженностью 21 км стартует от плотины Багауште в муниципалитете Армамар и финиширует на Авениде Доуру в городке Пезу-да-Регуа. Все время участники бегут рядом с рекой Доуру в окружении захватывающих дух пейзажей. Состязание завоевывает все большее признание как в стране, так и за рубежом, и в нем принимают участие тысячи бегунов из разных стран.

Помимо полумарафона есть и другие мероприятия, которые способствуют тому, чтобы ваше пребывание стало незабываемым, как, например, концерты, выставки, дегустации вин. Недаром это самый первый демаркированный регион мира, классифицированный ЮНЕСКО как всемирное наследие.

Время проведения: 27 мая

Место проведения: Douro

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»

      В мае приезжайте в регион Доуру и примите участие в одном из красивейших забегов мира!

      Подробнее

    • Португалия: деньги из огня

      В результате пожаров, поразивших страну в 2017 году, Центробанк Португалии получил значительно больший объем поврежденных банкнот, чем прежде.

      Подробнее

    • 35 тысяч человек ежегодно умирают в Испании от супербактерий

      Испанская организация инфекционных заболеваний и клинической микробиологии предупреждает об опасности для человека бактерий, устойчивых к медикаментам.

      Подробнее

    • Испания: лучшие овощи подают в Барселоне

      Ресторан Xavier Pellicer, который носит имя шеф-повара Хавьера Пельисера, был удостоен звания лучшего овощного ресторана мира.

      Подробнее

    • Италия выдвинула Евросоюзу ультиматум

      Почему Италия собирается вернуться к собственной валюте.

      Подробнее

    • Италия: Свитолина защитила титул в Риме

      Украинка Свитолина победила Халеп и защитила титул в Риме.

      Подробнее

    • Решена проблема тесноты в самолете

      Британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно.

      Подробнее

    • Американский подросток притворился полицейским и ограбил слепого

      В Нью-Йорке 14-летний подросток притворился полицейским и украл кошелек у слепого мужчины.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе