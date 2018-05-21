Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»
В мае приезжайте в регион Доуру и примите участие в одном из красивейших забегов мира!
Полумарафон «Алту Доуру Виньятейру» протяженностью 21 км стартует от плотины Багауште в муниципалитете Армамар и финиширует на Авениде Доуру в городке Пезу-да-Регуа. Все время участники бегут рядом с рекой Доуру в окружении захватывающих дух пейзажей. Состязание завоевывает все большее признание как в стране, так и за рубежом, и в нем принимают участие тысячи бегунов из разных стран.
Помимо полумарафона есть и другие мероприятия, которые способствуют тому, чтобы ваше пребывание стало незабываемым, как, например, концерты, выставки, дегустации вин. Недаром это самый первый демаркированный регион мира, классифицированный ЮНЕСКО как всемирное наследие.
Время проведения: 27 мая
Место проведения: Douro
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