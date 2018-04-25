Португалия: помощь труженикам секс-индустрии

За эти 20 лет в этом регионе страны программой самооценки были поддержаны 7 тыс. 44 работницы секс-бизнеса.

Программа курируется Регионального управления здравоохранения Севера и осуществляется в партнерстве с Институтом наркомании, Национального институтом здравоохранения им. доктором Рикардо Хорхе и муниципалитетами Матозиньюш, Гимарайш, Фамаликау и Повоа-ду-Варзинь.

В рамках этой программы труженики секс-индустрии - мужчины и женщины, работающие на улице и в апартаментах, могут иметь доступ к медицинским консультациям, консультациям по планированию семьи, бесплатной раздаче презервативов или проведению клинических анализов. Связь осуществляется через мобильные устройства.

По последним данным, в прошлом году в рамках этой программы получили поддержку 282 «работника», и в 344 случаях это была медицинская консультация. Также в 2017 году были зарегистрированы 979 контактов со службами сестринского дела и 989 контактов с социальной службой. Также были распространены 112.774 мужских презерватива и 3.263 женских презерватива.

Среди целей программы Autoestima, которая финансируется из средств Брюсселя - улучшение состояния здоровья работников секс-индустрии и снижение риска заражения ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым путем.

Кроме того, данная инициатива направлена на повышение уровня знаний о заболеваниях/инфекциях, передающихся половым путем (ИППП), ВИЧ и профилактических мерах, а также на пропаганду использования презервативов, диагностику и лечение ИППП на ранней стадии, лечение рака шейки матки и рака молочной железы, а также на увеличение коэффициента охвата вакцин против столбняка и гепатита В.