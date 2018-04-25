Португалия: помощь труженикам секс-индустрии

Среда, 25 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: помощь труженикам секс-индустрии

Программа Autoestima («Самооценка») была запущена в феврале 1998 года в Северном регионе.

За эти 20 лет в этом регионе страны программой самооценки были поддержаны 7 тыс. 44 работницы секс-бизнеса.

Программа курируется Регионального управления здравоохранения Севера и осуществляется в партнерстве с Институтом наркомании, Национального институтом здравоохранения им. доктором Рикардо Хорхе и муниципалитетами Матозиньюш, Гимарайш, Фамаликау и Повоа-ду-Варзинь.

В рамках этой программы труженики секс-индустрии - мужчины и женщины, работающие на улице и в апартаментах, могут иметь доступ к медицинским консультациям, консультациям по планированию семьи, бесплатной раздаче презервативов или проведению клинических анализов. Связь осуществляется через мобильные устройства.

По последним данным, в прошлом году в рамках этой программы получили поддержку 282 «работника», и в 344 случаях это была медицинская консультация. Также в 2017 году были зарегистрированы 979 контактов со службами сестринского дела и 989 контактов с социальной службой. Также были распространены 112.774 мужских презерватива и 3.263 женских презерватива.

Среди целей программы Autoestima, которая финансируется из средств Брюсселя - улучшение состояния здоровья работников секс-индустрии и снижение риска заражения ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым путем.

Кроме того, данная инициатива направлена на повышение уровня знаний о заболеваниях/инфекциях, передающихся половым путем (ИППП), ВИЧ и профилактических мерах, а также на пропаганду использования презервативов, диагностику и лечение ИППП на ранней стадии, лечение рака шейки матки и рака молочной железы, а также на увеличение коэффициента охвата вакцин против столбняка и гепатита В.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: помощь труженикам секс-индустрии

      Программа Autoestima («Самооценка») была запущена в феврале 1998 года в Северном регионе.

      Подробнее

    • Почему «Реал» предложил Роналду контракт на 30 млн евро

      Мадридский «Реал» предложил Криштиану Роналду новый контракт с зарплатой 30 млн евро в год.

      Подробнее

    • Испания: на Тенерифе за оскорбление короля задержан активист

      Испанская полиция задержала молодого человека, который подозревается в преступлении на почве ненависти и оскорблении испанской Короны.

      Подробнее

    • Испания впервые обогнала Италию по ВВП на душу населения

      В 2017 году Испания впервые обошла Италию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности.

      Подробнее

    • «Vinitaly-2018» в итальянской Вероне

      «Vinitaly-2018» - самое важное для виноделов Италии событие года.

      Подробнее

    • В Италии впервые зарегистрированы дети однополых родителей

      В Италии впервые без суда зарегистрировали ребенка у гомосексуальной пары.

      Подробнее

    • Ким Кардашьян начнет торговать своим телом

      Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела.

      Подробнее

    • Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с убитой внучкой

      Американского актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой Иден Хайнс, убитой три года назад.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!