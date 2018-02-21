Португалия: помощь животным - благородное дело

В нем говорится, что 24-25 февраля состоится 12-я Национальная кампания по сбору кормов для животных. Если раньше Banco Solidário Animal использовали для работы только гипермаркеты сети Continente, то на этот раз инициативы впервые пройдет также в гипермаркетах Jumbo и Pão de Açúcar.

Желающих стать добровольцами в ходе кампании просят записаться на странице https://www.animalife.pt/pt/bsa/formulario.

Animalife также призывает всех поделиться этой инициативой: «Распечатайте плакат. Распространяйте его через местные радиостанции и газеты, оставьте в зоомагазинах, ветеринарных клиниках».

Дополнительная информация - на https://www.facebook.com/animalife.pt/posts/1899674776727697