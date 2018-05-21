Португалия: популярность распродаж растет

Согласно им, розничный сектор (продовольственный и непродовольственный) закрыл прошлый году с объемом продаж в 20,2 млрд евро, что на 3,8% больше, чем в 2016 году.

Наибольший рост был связан с розничной торговлей продовольственными товарами: продажи дистрибьюторских сетей выросли на 3,9% и составили чуть более 12 млрд долл., а непродовольственные розничные - на 3,8%, до 8,2 млрд долларов.

Промо-акции уже представляют 45% продаж, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году, когда они составляли 43,8% розничных продаж.

Что в основном покупали португальцы? Что касается продуктов питания, то наибольший рост спроса отмечался на напитки (+8,5%), далее следуют средства гигиены и уборки (+4,1%) и бакалейные товары (+4%).

В сфере непродовольственных товаров наибольший рост зафиксировало телекоммуникационное оборудование (+13,8%); особенно это касается наушников (+46,5%), wearables, аксессуаров для мобильных телефонов и планшетов (17,3%) и смартфонов (12,1%). В непродовольственной розничной торговле основными категориями стали «Развлечения» (+11,5%) и «Крупные электробытовые приборы» (+10,7%).

В свою очередь, продажи одежды выросли на 2,1%, до 2,2 млрд евро.