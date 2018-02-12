Португалия: «Порту» и «Спортинг» добились «сухих» побед

Понедельник, 12 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Порту» и «Спортинг» добились «сухих» побед

Лиссабонский «Спортинг» дома обыграл «Фейренсе» в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:0. Голы в составе «Спортинга» забили Виллиам Карвалью (78-я минута) и Фреди Монтеро (90), пишет РИА Новости.

В другом матче «Порту» в гостях разгромил «Шавеш» - 4:0.

«Порту» лидирует в чемпионате Португалии, набрав 55 очков после 21-го тура. «Драконы» опережают на два балла «Бенфику» и «Спортинг», сыгравших по 22 матча.

Последние новости

    • Португалия: «Порту» и «Спортинг» добились «сухих» побед

      Лиссабонский «Спортинг» дома обыграл «Фейренсе» в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

      Подробнее

    • Португалия: таксист задержан за спекуляцию

      Полиция задержала 54-летнего таксиста во время вечерней проверки.

      Подробнее

    • В Испании открылся первый на 100% экологичный ресторан

      Новый валенсийский ресторан Kimpira первым в Испании получил сертификат о 100% экологичности.

      Подробнее

    • Испания: новая карта метро Барселоны считает калории

      Новый проект призывает жителей Барселоны и других крупных городов выбирать пешие прогулки вместо поездок на метро.

      Подробнее

    • Италия: бесплатные экскурсии в честь Дня Святого Валентина

      Вот уже в третий раз в Неаполе проводится программа экскурсий под названием «Innamorati di Napoli», приуроченная к Дню влюбленных.

      Подробнее

    • Италия: международная судоходная выставка на Mostra d’Oltremare

      На торговой площади Mostra d’Oltremare в центре Неаполя разворачивается грандиозная судоходная ярмарка.

      Подробнее

    • Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру

      Демократичные бренды-производители одежды H&M и TopShop ввели дополнительные половинные размеры вещей в свой женский модельный ряд.

      Подробнее

    • Создан самый крепкий в мире джин

      Шотландская компания Twin River создала самый крепкий в мире джин.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!