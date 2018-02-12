Португалия: «Порту» и «Спортинг» добились «сухих» побед

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:0. Голы в составе «Спортинга» забили Виллиам Карвалью (78-я минута) и Фреди Монтеро (90), пишет РИА Новости.

В другом матче «Порту» в гостях разгромил «Шавеш» - 4:0.

«Порту» лидирует в чемпионате Португалии, набрав 55 очков после 21-го тура. «Драконы» опережают на два балла «Бенфику» и «Спортинг», сыгравших по 22 матча.