Португалия: «Порту» на выезде сыграл вничью с «Морейренсе»

Встреча состоялась на арене «Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ» и завершилась со счетом 0:0. Отметим, что «Морейренсе» доигрывал матч в меньшинстве - на второй компенсированной минуте вторую желтую карточку получил защитник Бубакар Фофана, пишет championat.com.

«Порту» после 19 сыгранных матчей набрал 49 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу португальской Примейры, опережая ближайшего преследователя, «Бенфику», на 2 очка и имея игру в запасе. «Морейренсе» (16 очков) находится на 15-й позиции.