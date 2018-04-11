Португалия: Порту начал собирать налог за ночлег

Как сообщает АТОР, налог взимается за проживание в местных отелях, гостевых домах или лицензированном туристическом жилье со всех путешественников старше 13 лет. Заплатить налог придется при пребывании в городе до 7 ночей подряд. Каждая ночь в Порту обойдется туристу в 2 евро - это в 2 раза больше, чем аналогичный налог в Лиссабоне. От уплаты освобождены туристы с инвалидностью и те путешественники, кто прибыл в Порту для лечения, пишет tonkosti.ru.

Мэрия Порту надеется получать таким образом до 6 млн евро ежегодно. Деньги должны пойти на поддержание городской инфраструктуры и благоустройство.

Нововведением остались недовольны отельеры Порту - они считают, что налог оттолкнет от города туристов и заставит их выбирать для отдыха другие города Португалии.