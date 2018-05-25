Португалия: «Порту» продлил контракт с тренером Консейсау

Об этом сообщается на официальном сайте «драконов».

Новый контракт с 43-летним специалистом подписан до 2020 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2019 года, пишет РИА Новости.

Консейсау, в бытность игроком сам выступавший за «Порту» на протяжении нескольких сезонов, возглавил «драконов» летом 2017 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством впервые за последние пять лет стала чемпионом Португалии.