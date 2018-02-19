Португалия: «Порту» со счетом 5:0 разгромил «Риу Ави»

Встреча, состоявшаяся в Порту, завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Франсиско Соарес (22-я и 87-я минуты), по одному голу забили Сержиу Оливейра (2) и Мусса Марега (72), также мяч в свои ворота отправил защитник соперников Марсело дос Сантос (33).

«Порту» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла ближайшего преследователя - лиссабонскую «Бенфику», которая провела на один матч больше. «Риу Ави» с 36 очками занимает пятое место, пишет РИА Новости.