Португалия: «Порту» уступил первое место «Бенфике»

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Белененсиша». Голы забили Натан (10-я минута) и Маруидес (70), пишет РИА Новости.

«Порту» с 70 очками занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая на один балл от «Бенфики». «Белененсиш» с 32 очками идет 11-м.