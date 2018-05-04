Португалия: посетите Ботанический сад!

На днях Ботанический сад Лиссабонского университета официально открылся для публики в обновленном виде. Заявка на реабилитацию объекта стала победительницей в конкурсе, проведенном муниципалитетом в 2013 году, что позволило обеспечить финансирование работ по реконструкции на сумму 500 тыс. евро из городского бюджета.

Восстановительные работы сада, классифицированного как «национальный монумент», включали ремонт ограждений и тротуаров, а также систем орошения и канализации.

В саду появились украшенный цветами и кустарниками вход в сад, питьевые фонтанчики и новый амфитеатр, который будет использоваться для обучения студентов-биологов и широкой публики, а также для проведения небольших спектаклей. На заключительном этапе восстановления находится озеро.

Вход в Ботанический сад будет оставаться бесплатным на «неопределенный срок».