Португалия: посетите Ботанический сад!

Пятница, 04 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: посетите Ботанический сад!

Самое время насладиться солнечными весенними деньками и совершить приятную прогулку.

На днях Ботанический сад Лиссабонского университета официально открылся для публики в обновленном виде. Заявка на реабилитацию объекта стала победительницей в конкурсе, проведенном муниципалитетом в 2013 году, что позволило обеспечить финансирование работ по реконструкции на сумму 500 тыс. евро из городского бюджета.

Восстановительные работы сада, классифицированного как «национальный монумент», включали ремонт ограждений и тротуаров, а также систем орошения и канализации.

В саду появились украшенный цветами и кустарниками вход в сад, питьевые фонтанчики и новый амфитеатр, который будет использоваться для обучения студентов-биологов и широкой публики, а также для проведения небольших спектаклей. На заключительном этапе восстановления находится озеро.

Вход в Ботанический сад будет оставаться бесплатным на «неопределенный срок».

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