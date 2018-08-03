Португалия: право на пожизненное проживание

Ранее, согласно Гражданскому кодексу (ГК), в случае вступления в официальный брак супруги автоматически становились законными наследниками (herdeiroslegitimatários) друг друга (за редкими исключениями, к примеру, покушение на убийство автора наследства). При этом дети от предыдущих браков «страдали» в плане наследства, поскольку в этом случае (нового брака) им доставалось значительно меньше имущества родителей. Поэтому, «охраняя» потенциальные имущественные права детей, многие пары предпочитали не заключать официальный брак и жить в гражданском (uniãо de facto), поскольку гражданские супруги не являются наследниками друг друга.

Фракция Социалистической партии (PS) сочла ситуацию с незаключением официального брака из-за боязни оставить детям меньше наследства несправедливой и представила в парламент соответствующий законопроект, который на днях был одобрен в ходе окончательного общего голосования практически единогласно (при голосовании воздержались только представители партии «Люди - Животные - Природа».

Таким образом, принятый закон позволяет двум людям вступать в брак, не становясь наследниками друг друга («взаимный отказ» - “renúncia mútua” от статуса законного наследника в пользу детей). Для этого необходимо подписать брачный договор (convenção antenupcial) и выбрать режим раздельного владения имуществом (separação de bens).

Но это еще не все. Закон гарантирует, что в случае смерти супруга/и оставшийся в живых (вдова/вдовец),если ему 65 или больше лет, вправе пожизненно проживать в семейном доме. Если человек моложе, то гарантированный срок проживания составляет, как минимум, 5 лет. Вместе с тем, суд может продлить право на проживание в случае низких доходов или определить право на аренду по рыночной стоимости.

Аналогичный режим применяется к гражданским бракам.