Португалия: праздник святого Иакова-Младшего в Фуншале
1 мая, город Фуншал на Мадейре чтит своего покровителя, ученика Иисуса Христа - Сантьяго Менора (Санту-Жуау-младшего или Святого Иакова Алфеева).
Традиция праздника восходит к 1538 году, когда во время эпидемии чумы массовые молитвы Святому Иакову, по мнению горожан, остановили эпидемию. Празднования, которые длятся четыре дня, проходят в историческом центре города вокруг Руа-де-Санта-Мария и капеллы Корпо Санто.
В дни празднований город, по традиции многих местных праздников, украшается цветами. По историческому центру островной столицы проходит праздничная процессия, после чего начинаются уличные концерты, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Музыка в эти дни звучит в Фуншале с утра до вечера.
Время проведения: 1 мая
Место проведения: Funchal, Madeira
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