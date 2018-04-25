Португалия: праздник святого Иакова-Младшего в Фуншале

Традиция праздника восходит к 1538 году, когда во время эпидемии чумы массовые молитвы Святому Иакову, по мнению горожан, остановили эпидемию. Празднования, которые длятся четыре дня, проходят в историческом центре города вокруг Руа-де-Санта-Мария и капеллы Корпо Санто.

В дни празднований город, по традиции многих местных праздников, украшается цветами. По историческому центру островной столицы проходит праздничная процессия, после чего начинаются уличные концерты, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Музыка в эти дни звучит в Фуншале с утра до вечера.

Время проведения: 1 мая

Место проведения: Funchal, Madeira