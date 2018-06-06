Португалия: праздник святого Иоанна в Порту

Среда, 06 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: праздник святого Иоанна в Порту

Феста-де-Сан-Жуан или Праздник святого Иоанна Крестителя считается одним из самых ярких традиционных фестивалей Европы на открытом воздухе.

После того, как День летнего солнцестояния начинает клониться к закату, улицы северопортугальского Порту наполняются толпой веселых горожан, готовящихся встретить самую ожидаемую ночь в году. Праздник святого Иоанна уже более шести столетий причудливым образом объединяет католические традиции почитания легендарного пророка с культурными отголосками язычества. Поэтому, обязательной приметой праздника - наряду с образами святого - становятся цветки чеснока или игрушечные молоточки, которыми принято несильно ударять всех встречных, «благословляя» их на удачу.

Праздник Святого Иоанна в Порту стартует ранним вечером 23 июня и продолжается до рассвета следующего дня. В список популярных развлечений фестиваля включены уличные концерты, танцевальные вечеринки, прыжки через костры, пирушки с обилием вина и национальных закусок, а также фирменный ритуал запуска в воздух разнокалиберных «небесных фонарей». Своего пика всеобщее веселье достигает в полночь, когда в вечернем небе начинают распускаться огненные шары фейерверков. Пиротехническое буйство обычно сопровождается красочным проекционным мультимедиа-шоу, построенным в общей тематике праздника. После фейерверка центр народных гуляний смещается на речную и морскую набережные Порту, где, старому по обычаю, празднующие встречают рассвет.

Время проведения: 23 июня

Место проведения: Porto

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