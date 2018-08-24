Португалия: праздник в честь Богородицы Утешительницы
В сентябре приезжайте в Ламегу и примите участие в празднованиях в честь Богородицы Утешительницы.
А также, не пропустите Триумфальную процессию – самое символичное событие праздника.
Во время Процессии фигуру Богородицы Утешительницы везут волы. Ламегу – это единственное место в католическом мире, где образ Богородицы везут животные.
Время проведения: до 9 сентября
Место проведения: Lamego
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