Португалия: праздник в честь Богородицы Утешительницы

А также, не пропустите Триумфальную процессию – самое символичное событие праздника.

Во время Процессии фигуру Богородицы Утешительницы везут волы. Ламегу – это единственное место в католическом мире, где образ Богородицы везут животные.

Время проведения: до 9 сентября

Место проведения: Lamego