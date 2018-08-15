Португалия: праздник вина Мадера
В сентябре примите участие в празднике, посвященном одному из самых знаковых продуктов острова Мадейра.
Праздник урожая вина Мадеры всегда хорошая причина посетить Мадейру. Аллегорические представления с использованием света, звука и музыки в городе Фуншал являются одним из самых ярких событий празднества, которое проходит и в других местах острова.
А в поселке Камара-де-Лобуш в 12 км от Фуншала «живой» сбор урожая является отличной возможностью поучаствовать в одной из старейших местных традиций, будь то сбор винограда или процессии его сборщиков.
Время проведения: до 9 сентября
Место проведения: Funchal, Estreito de Câmara de Lobos
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