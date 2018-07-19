Португалия: предприятия - под контролем

Согласно «первому балансу», который озвучил во время парламентских слушаний по петиции «Положение трудящихся Somincor», представленной фракцией PCP, министр труда, солидарности и социального обеспечения Виейра да Силва, «в результате инспектирования, проходившего с 28 июня по 11 июля с.г., ACT были проверены 1.383 предприятий, при этом в 590 случаях - совместно с Segurança Social».

Целью проверок, в которых участвовали 247 инспекторов, называется «борьба с отсутствием гарантий на рабочем месте». Они охватили около 14 тысяч работников, 5 тыс.100 из которых работают по срочным трудовым договорам.

Что касается вида предприятий, ставших объектами посещения, 63% были микропредприятиями (менее 10 работников), 27% - малыми предприятиями (10-49 рабочих), 6% - средними предприятиями (50-249 рабочих), а 3% - крупными предприятиями (250 или более сотрудников).

Предприятия отбирались исходя «из показателей риска в плане найма по срочным договорам и использования услуг независимых работников».

В ходе слушаний министр труда и несколько депутатов отметили оперативность действий АСТ в отношении АО Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, дочерней компании Lundin Mining.

АСТ провела две инспекционные проверки на Somincor - в декабре 2017-го и в марте с.г., в результате которых был выявлен целый ряд административных нарушений, таких как изменение рабочего времени и функций работников с вытекающей из этого потерей в заработке, запрет на доступ к рабочему месту, невыплата рождественских пособий и др. Также было подано заявление в прокуратуру о нарушении права на забастовку со стороны руководства компании.

Напомним, что работники Somincor организовали несколько забастовок, которые привели к остановке добычи руды на руднике Невеш-Корву.