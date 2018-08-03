Португалия: «преступный» уровень алкоголя

Они основаны на информации, предоставленной Институтом судебной медицины, где в прошлом году проводилось вскрытие 279 погибших водителей.

Выяснилось, что более половины из них не имели следов алкоголя в крови, а у 17 человек уровень наличия алкоголя находился в пределах нормы.

В то же время, у каждого четвертого нетрезвого водителя, которые погибли на дорогах, в крови было больше алкоголя, чем это допускается по закону. При этом прослеживается такая тенденция: чем выше количество алкоголя в крови, тем больше число жертв.

У 70% погибших пьяных водителей значение алкоголя в крови составляло показатель, который считается преступлением, т. е. более 1,2 г алкоголя на литр крови (г/л).

У 99 погибших уровень превышал 0,5 г/л, у десяти - менее 0,9 г/л, у 20 - до 1,2 г/л, а у 69 уровень содержания алкоголя был «преступным» (1,2 г/л), что выше этого регистра, что означает, что если бы они не погибли, они были бы арестованы.

Доля погибших в ДТП с уровнем алкоголя в крови выше 0,5 г/л в прошлом году увеличилась на 6,2% по сравнению с 2016 годом, до 35,5%. Для сравнения, в 2015 году эта доля составляла 31,8%.

Что касается числа погибших пешеходов, то в 2017 году лишились жизни 98 человек, при этом у 17 из них содержание алкоголя в крови составляло выше показателя 0,5 г/л, разрешенного по закону для водителей.

Наибольшее число погибших водителей или участников ДТП зарегистрировано в Центральном и Южном регионах, далее следует Северный регион.