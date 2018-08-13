Португалия: президент отдыхает с возлюбленной в Алгарве

С рюкзаком и полотенцем Марселу спускался по аллее, которая ведет к пляжу Gigi (Quinta do Lago) в сопровождении своей любимой женщины Риты Амарал Кабрал в воскресенье утром.

Президент беседовал со всеми, кто подходил к нему, раздавал автографы, обнимал и даже делал селфи с желающими.

Именно так провел свой первый день отпуска президент Португалии.