Португалия: президент отдыхает с возлюбленной в Алгарве
Марселу Ребелу де Соуза отдыхает в Quinta do Lago.
С рюкзаком и полотенцем Марселу спускался по аллее, которая ведет к пляжу Gigi (Quinta do Lago) в сопровождении своей любимой женщины Риты Амарал Кабрал в воскресенье утром.
Президент беседовал со всеми, кто подходил к нему, раздавал автографы, обнимал и даже делал селфи с желающими.
Именно так провел свой первый день отпуска президент Португалии.
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