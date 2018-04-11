Португалия: президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов

Среда, 11 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов

Президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов, не согласившихся с его критикой.

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды за несогласие с его критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Как сообщает Marca, после матча в Мадриде де Карвалью в своем Facebook жестко раскритиковал игроков, после чего они через соцсети высказали свое недовольство публичными заявлениями президента клуба.

Как отмечается, де Карвалью объявил, что все 19 игроков, выразивших свой протест, будут немедленно отстранены и понесут дисциплинарное наказание.

Ответная игра с «Атлетико» пройдет 12 апреля в Лиссабоне, пишет russian.rt.com.

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