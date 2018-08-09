Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

Четверг, 09 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Бенфики".

Поражение "Спартака" в Греции от местного ПАОКа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и победа португальской "Бенфики" на этой же стадии турнира над турецким "Фенербахче" позволила Португалии приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Спартак" провел дебютную игру в Лиге чемпионов в этом сезоне, выйдя на поле в Салониках против местного ПАОКа. Московский клуб имел все шансы заработать для России полноценное очко в таблицу коэффициентов, поведя со счетом 0:2, но растерял свое преимущество и уступил хозяевам (2:3). Это оставило Россию по итогам матчей Лиги чемпионов без очков, пишет ТАСС.

Сейчас с 44,466 баллами Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. В нынешнем евросезоне первые баллы принесла "Уфа" благодаря двум ничьим во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Пятое место в рейтинге коэффициентов занимает Франция (50,248), клубы которой не играют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Идущая на седьмой позиции Португалия благодаря победе "Бенфики" над "Фенербахче" (1:0) заработала 0,2 балла, и ее суммарный коэффициент теперь составляет 38,432.

Находящаяся на восьмом месте Украина имеет 34,500 балла после ничьей киевского "Динамо" с пражской "Славией" (1:1).

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