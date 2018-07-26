Португалия: приглашаются актеры для массовки

Четверг, 26 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: приглашаются актеры для массовки

Участников режиссируемых массовых сцен в Португалии называют figuração.

В кинематографе, телевидении и театре для массовки обычно используются непрофессиональные актеры.

Телеканал TVI для производства нового проекта приглашает всех желающих принять участие в кастинге в качестве кандидатов на участие в массовых сценах.

Кастинг, организованный Plural Casting, будет проходит 4 и 5 августа, с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:00, в Teatro do Bolhão в Порту.

Запись производится бесплатно. При себе необходимо иметь только cartão de cidadão или B.I. и cartão de contribuinte.

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