Португалия: приглашаются актеры для массовки

В кинематографе, телевидении и театре для массовки обычно используются непрофессиональные актеры.



Телеканал TVI для производства нового проекта приглашает всех желающих принять участие в кастинге в качестве кандидатов на участие в массовых сценах.



Кастинг, организованный Plural Casting, будет проходит 4 и 5 августа, с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:00, в Teatro do Bolhão в Порту.



Запись производится бесплатно. При себе необходимо иметь только cartão de cidadão или B.I. и cartão de contribuinte.