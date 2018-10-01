Португалия: приглашаются добровольцы для создания «суперконсервов»

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: приглашаются добровольцы для создания «суперконсервов»

Вам от 18 до 59 лет, вы здоровы и любите консервированный тунец?

Тогда это предложение - для вас.

Группа исследователей из Порту ищет 30 добровольцев, заинтересованных в участии в исследовании, цель которого - оценить реальное влияние потребления консервированного тунца, обогащенного омега-3 жирными кислотами, на сердечно-сосудистую систему.

Исследование является частью инновационного проекта под названием FUNCTIONALTUNA, направленного на разработку «функциональных» консервов тунца - «суперконсервов», которые, на научно подтвержденной основе, защищают сердечно-сосудистую систему потребителей.

«Мы часто сталкиваемся с упаковками тунца, которые гласят, что они «богаты омега-3». То, что наша намерена сделать наша команда - это научно проверить, имеет ли питание, обогащенное омега-3, прямое и измеримое влияние на показатели состояния здоровья сердечно-сосудистой системы, - пояснил Андре Розариу, специалист CINTESIS - Центра исследований в области технологий и здравоохранения в Порту и член команды, ответственной за клинические испытания.

Добровольцам - в возрасте от 18 до 59 лет - будет предложено дважды посетить CINTESIS в Порту, с интервалом два раза в неделю. Там им сделают клинические оценки и обследования натощак, а затем пригласят на обильный завтрак с хлебом, йогуртом, сыром и тунцом. В одно из посещений будет предложен тунец, ца будет обогащаться омега-3 жирными кислотами. В другом случае это будет обычный тунец.

Оценка маркеров сердечно-сосудистого риска будет проводиться натощак и в течение пяти часов после потребления предложенной пищи. Затем эти данные будут сравниваться, и можно измерить эффективность приема тунца, обогащенного омега-3.

Как отмечают исследователи, сотрудничество в проекте не предполагает приема каких-либо медикаментов и проведения медицинских анализов (анализы крови, измерения артериального давления и др.) «опытными специалистами в области здравоохранения».

Как отметил Андре Розариу, «в долгосрочной перспективе проект направлен на разработку консервированного тунца, который содержит набор функциональных ингредиентов в достаточном количестве, чтобы обеспечить физиологическое воздействие при сердечно-сосудистой защите, поддерживая нормальные уровни триглицеридов в крови, позволяя его классифицировать как «функциональную пищу»». Исследователь напомнил, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, как было доказано, эффективны для снижения уровня триглицеридов и поддержания в норме артериального давления.

Остается добавить, что заинтересованные участвовать в клиническом исследовании могут зарегистрироваться по электронной почте (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) или по телефону 22 551 3622.

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