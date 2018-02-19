Португалия: приговор детоубийце

Понедельник, 19 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: приговор детоубийце

Апелляционный суд Гимарайша (TRG) оставил в силе приговор, вынесенный ранее трибуналом Браги.

Согласно ему, женщина была осуждена на 10 лет за то, что в 2016 году бросилась в реку со своим шестилетним сыном на руках, в результате чего ребенок погиб.

Таким образом, TRG отклонил апелляцию 37-летней женщины, которая обратилась с просьбой об осуждении за непредумышленное убийство - преступление, караемое тюремным заключением сроком от одного года до пяти лет, вместо формулировки «простое убийство» ввиду ситуации «отчаяния» и сильной депрессии, в которой она находилась.

Ответчица утверждала, что действовала «в отчаянии», чтобы «положить конец страданиям из-за того, как ее муж относился к ней и их старшему сыну, которые усилились подозрениями женщины в неверности со стороны спутника».

«По этой причине она хотела покончить с собой, а также убить своего старшего сына, потому что «предвидела, что без нее в будущем ребенок будет страдать, поскольку была убеждена, что он не сможет перенести ее отсутствия». У пары есть еще один сын, но мать «пощадила» его, посольку полагала, что «отец любил его».

TRG признает, что «состояние отчаяния ответчицы снижает степень ее вины, но этого недостаточно для того, чтобы женщина была осуждена с формулировкой непредумышленное убийство».

События восходят к 17 июня 2016 г., когда ответчица со своим старшим (шестилетним) сыном на руках поднялась на перила автодорожного моста, который связывает Барселуш с Риу-Кову, и бросилась в реку Каваду. Вскоре женщину вытащил из воды местный житель, которая подплыл на своей лодке, а сын утонул. Его тело извлекли из воды только на следующий день. С тех пор женщина была помещена в Дом здоровья Бом Жезуш в Браге.

В связи с переживаемой ею «тяжелой депрессией» она будет отбывать наказание в подразделении психиатрической помощи, находящемся за пределами тюрьмы, но впоследствии, если ее состояние улучшится, может быть переведена в тюрьму.

Последние новости

    • Португалия: сбор мусора - «по-умному»

      Инициатива по улучшению управления мусором в Кашкайше обернулась большими сбережениями и удовлетворенностью граждан.

      Подробнее

    • Португалия: компенсации авиапассажирам

      События восходят к 10 мая 2017 года.

      Подробнее

    • Испания: как остановить развитие рака головного мозга

      Испанцы разработали метод иммунотерапии, который останавливает развитие самого опасного вида рака головного мозга.

      Подробнее

    • Испания: фестиваль Llum Bcn посетили около 170 000 человек

      Около 170 000 человек посетили в минувшие выходные фестиваль света Llum Bcn, впервые прошедший в районе Побленоу Барселоны.

      Подробнее

    • В Италии пройдет праздник свиных шкварок

      Забавный гастрономический праздник свиных шкварок пройдет на улицах городка Сан-Мартино-ин-Рио в регионе Эмилия-Романья.

      Подробнее

    • Италия: выставка Моне открывается в Риме

      60 работ французского импрессиониста из парижского музея Мармоттан-Моне представлены на выставке в Риме.

      Подробнее

    • Microsoft случайно рассекретила новую Windows

      Корпорация Microsoft по ошибке опубликовала на собственном сайте подробности версии Windows 10 на базе архитектуры ARM.

      Подробнее

    • Найден способ заряжать смартфон от воздуха

      Исследователи Массачусетского технологического института разработали устройство, способное вырабатывать электричество из атмосферы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!