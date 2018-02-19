Португалия: приговор детоубийце

Согласно ему, женщина была осуждена на 10 лет за то, что в 2016 году бросилась в реку со своим шестилетним сыном на руках, в результате чего ребенок погиб.

Таким образом, TRG отклонил апелляцию 37-летней женщины, которая обратилась с просьбой об осуждении за непредумышленное убийство - преступление, караемое тюремным заключением сроком от одного года до пяти лет, вместо формулировки «простое убийство» ввиду ситуации «отчаяния» и сильной депрессии, в которой она находилась.

Ответчица утверждала, что действовала «в отчаянии», чтобы «положить конец страданиям из-за того, как ее муж относился к ней и их старшему сыну, которые усилились подозрениями женщины в неверности со стороны спутника».

«По этой причине она хотела покончить с собой, а также убить своего старшего сына, потому что «предвидела, что без нее в будущем ребенок будет страдать, поскольку была убеждена, что он не сможет перенести ее отсутствия». У пары есть еще один сын, но мать «пощадила» его, посольку полагала, что «отец любил его».

TRG признает, что «состояние отчаяния ответчицы снижает степень ее вины, но этого недостаточно для того, чтобы женщина была осуждена с формулировкой непредумышленное убийство».

События восходят к 17 июня 2016 г., когда ответчица со своим старшим (шестилетним) сыном на руках поднялась на перила автодорожного моста, который связывает Барселуш с Риу-Кову, и бросилась в реку Каваду. Вскоре женщину вытащил из воды местный житель, которая подплыл на своей лодке, а сын утонул. Его тело извлекли из воды только на следующий день. С тех пор женщина была помещена в Дом здоровья Бом Жезуш в Браге.

В связи с переживаемой ею «тяжелой депрессией» она будет отбывать наказание в подразделении психиатрической помощи, находящемся за пределами тюрьмы, но впоследствии, если ее состояние улучшится, может быть переведена в тюрьму.