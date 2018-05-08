Португалия: приговор за разврат

Вторник, 08 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: приговор за разврат

Апелляционный суд Гимарайша (TRG) оставил в силе ранее вынесенный приговор.

Таким образом, охранник из Браги будет отбывать семь с половиной годам тюрьмы за сексуальное надругательство над своей падчерицей. Также осужденный должен будет выплатить жертве компенсацию в размере 18.980 евро за имущественный и неимущественный ущерб.

Мужчина начал совершать развратные действия, когда девочке было всего пять лет, и продолжались они почти в течение десятилетия. Они прекратились только когда жертве было уже 14 лет и она «стала сопротивляться напору» своего обидчика.

Как говорится в постановлении суда, «обвиняемый проявлял большую дерзость, поскольку он действовал не только в семейном доме, пользуясь периодами, когда он оставался наедине с несовершеннолетней, или когда мать девочки и двое других  детей спали в своих комнатах».

Согласно суду, однажды девочка закричала, что побудило соседей позвонить в PSP.

Подсудимый был признан виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетней. Данное уголовное преступление карается сроком до 13 лет и четырех месяцев лишения свободы. Тем не менее, суд решил назначить наказание в виде тюремного заключения сроком на семь с половиной лет, поскольку счел в пользу обвиняемого частичное признание им совершенных преступлений и отсутствие других преступлений аналогичного характера.

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