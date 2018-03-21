Португалия: приговор за тройное убийство

В историю португальской криминалистики мужчина вошел как один из подозреваемых, которых полиция разыскивала дольше всего - 29 дней.

На днях суд г. Гварда приговорил Педру Диаша к максимальному сроку наказания в Португалии - 25 годам тюремного заключения (именно такое наказание просила прокуратура) за несколько преступлений, совершенных им в Агиар-да-Бейра (Aguiar da Beira) 11 октября 2016 г. Среди них - три совершенных убийства и покушение на убийство.

В тот день, 11 октября 2016 г., военнослужащий GNR Антониу Феррейра и его коллега Карлуш Каэтану обнаружили автофургон возле строительной площадки в Агиар-да-Бейра: Педру Диаш спал там. Стражам порядка сообщили, что этот человек опасен и может быть вооружен и, через несколько секунд, Педру Диаш уже направил пистолет на Карлуша Каэтану. «Когда я повернулся, он выстрелил в Каэтану, который ничком упал на землю, а затем наставил оружие на меня ... Я был следующим...», - рассказал Антониу Феррейра.

Затем Педру Диаш надел наручники на Антониу Феррейру и выстрелил в него. «Я падаю вперед, он хватает меня за ноги, тащит по камням, - вспоминает Антониу. - До утра я оставался без сознания, пока мне не удалось попросить о помощи у своего коллеги. Пуля застряла в шейном отделе, и я провел несколько месяцев в агонии».

После выстрелов в военнослужащих Педру Диаш пустился в бегство на автомобиле. Проехав около 25 км, на шоссе EN 229 он украл машину у супругов Пинту, убив мужа, а женщина скончалась спустя шесть месяцев.

Педру Диаш удавалось искусно скрываться от полиции в течение 29 дней, пока, наконец, он был обнаружен в доме в Арока (Arouca), на своей родине, с помощью местных жителей. Преступник сдался полиции 8 ноября 2016 г., и момент задержания транслировался в прямом эфире по телевизору. «Пилот» заявил, что он сдается, поскольку «он не может быть беглецом всю свою жизнь».

Педру Диаш был приговорен к 21 году тюрьмы за убийство Карлуша Каэтану, 22 годам тюрьмы за убийство Луиша Пинту и еще 22 годам - за смерть Лилиан Пинту. Что касается попытки убийства Антониу Феррейра, то Педру Диаш был приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний срок составил максимально возможный - 25 лет.

Также Педру Диаш должен будет выплатить 160 тыс. евро родителям Лилиан Пинту, плюс 25 тысяч евро за моральный ущерб.

Судебный процесс продолжался четыре месяца. Педру Диаш присутствовал при зачтении приговора посредством видеоконференции из тюрьмы Монсанту.

Адвокат ответчика, Моника Куинтела, заявила журналистам, что, скорее всего, будет подавать апелляцию.

В свою очередь, Антониу Феррейра, который был тяжело ранен, полагает, что «25 лет тюрьмы за три убийства - это слишком мягкое наказание».