Португалия: приговор за убийство

Вторник, 27 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: приговор за убийство

Трибунал Портимау вынес приговор супругам.

Оба были признаны виновными в умышленном убийстве и краже.

21-летняя жена была приговорена к 18 годам тюремного заключения, а 53-летний муж - к 20 годам лишения свободы.

События восходят к февралю 2017 года. Суд счел доказанным, что супруги ворвались в дом 85-летнего пенсионера в Guia (Албуфейра, Алгарве) и, избив, связали его по рукам и ногам. Затем двое подсудимых задушили пожилого мужчину до смерти и покинули место преступления, прихватив крупную сумму денег, принадлежавших жертве, которые они поделили между собой. Тело убитого обнаружили его родственники.

Согласно прокуратуре, подсудимая несколько лет поддерживала отношения с убитым пенсионером, который продавал на местном рынке собственноручно выращенную сельскохозяйственную продукцию. У Уголовной полиции сразу возникли подозрения, что убийство было совершено кем-то из знакомых - из-за отсутствия признаков взлома двери. Супруги были задержаны на следующий день после обнаружения тела.

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