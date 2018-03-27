Португалия: приговор за убийство

Оба были признаны виновными в умышленном убийстве и краже.

21-летняя жена была приговорена к 18 годам тюремного заключения, а 53-летний муж - к 20 годам лишения свободы.

События восходят к февралю 2017 года. Суд счел доказанным, что супруги ворвались в дом 85-летнего пенсионера в Guia (Албуфейра, Алгарве) и, избив, связали его по рукам и ногам. Затем двое подсудимых задушили пожилого мужчину до смерти и покинули место преступления, прихватив крупную сумму денег, принадлежавших жертве, которые они поделили между собой. Тело убитого обнаружили его родственники.

Согласно прокуратуре, подсудимая несколько лет поддерживала отношения с убитым пенсионером, который продавал на местном рынке собственноручно выращенную сельскохозяйственную продукцию. У Уголовной полиции сразу возникли подозрения, что убийство было совершено кем-то из знакомых - из-за отсутствия признаков взлома двери. Супруги были задержаны на следующий день после обнаружения тела.