Португалия примет беженцев с Lifeline

Четверг, 28 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия примет беженцев с Lifeline

Министр внутренних дел Эдуарду Кабрита выступил в Парламентской комиссии по конституционным вопросам.

В частности, глава МВД рассказал о ситуации с «гуманитарным кризисом» в отношении 234 беженцев, находившихся на борту немецкого судне Lifeline, которое дрейфовало в Средиземноморье и во вторник причалило к берегам Мальты.

«Учитывая нынешнюю ситуацию гуманитарного кризиса в Средиземноморье, Португалия сохраняет свою солидарную позицию. Правительство Мальты попросило нас помочь с судном Lifeline, которое в последние несколько дней дрейфовало в Средиземном море с сотнями людей на борту. Португальское правительство согласилось с некоторыми европейскими странами в том, что судно причалит на Мальте и что беженцы на борту,спасенные у берегов Ливии, будут перераспределены в различные страны, включая Португалию. В настоящий момент уже предпринимаются необходимые процедуры, чтобы некоторых из этих беженцев можно было принять в Португалии», - заявил министр.

Вместе с тем, пока неизвестно, сколько именно беженцев примет страна.

Во время слушаний в парламентской комиссии Эдуарду Кабрита также заявил, что Португалия является шестым государством, принявшим больше всего иммигрантов, прибывших из Италии и Греции. Министр внутренних дел также подчеркнул, что в Португалии создается новая программа приема беженцев.

Отметим, что судно Lifeline в течение 5 дней ожидало разрешения со стороны правительства Италии на навигацию в территориальных водах страны. В конечном итоге судно было спасено одной неправительственной организацией, а Мальта была выбрана местом, где оно бросило якорь.

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