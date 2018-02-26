Португалия примет новых беженцев
Правительство подписало соглашение по программе переселения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Согласно документу, к 2019 году Португалия примет еще более тысячи (1.010) беженцев.
Они пополнят ряды тех беженцев, которые уже находятся в стране (1.700) - в рамках Программы переселения ЕС.
Госсекретарь по вопросам гражданства и равноправия Роза Монтейру подчеркнула агентству Lusa, что «обязательство принять 1.010 беженцев в этом году связано с хорошим опытом приема и интеграции, который имеет место в Португалии».
Чиновник подчеркнула, что «при нынешнем приеме беженцев будет применяться та же децентрализованная логика, та же структура работы с гражданским обществом, что и ранее».