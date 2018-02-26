Португалия примет новых беженцев

Согласно документу, к 2019 году Португалия примет еще более тысячи (1.010) беженцев.

Они пополнят ряды тех беженцев, которые уже находятся в стране (1.700) - в рамках Программы переселения ЕС.

Госсекретарь по вопросам гражданства и равноправия Роза Монтейру подчеркнула агентству Lusa, что «обязательство принять 1.010 беженцев в этом году связано с хорошим опытом приема и интеграции, который имеет место в Португалии».

Чиновник подчеркнула, что «при нынешнем приеме беженцев будет применяться та же децентрализованная логика, та же структура работы с гражданским обществом, что и ранее».