Португалия примет новых беженцев

Понедельник, 26 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия примет новых беженцев

Правительство подписало соглашение по программе переселения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно документу, к 2019 году Португалия примет еще более тысячи (1.010) беженцев.

Они пополнят ряды тех беженцев, которые уже находятся в стране (1.700) - в рамках Программы переселения ЕС.

Госсекретарь по вопросам гражданства и равноправия Роза Монтейру подчеркнула агентству Lusa, что «обязательство принять 1.010 беженцев в этом году связано с хорошим опытом приема и интеграции, который имеет место в Португалии».

Чиновник подчеркнула, что «при нынешнем приеме беженцев будет применяться та же децентрализованная логика, та же структура работы с гражданским обществом, что и ранее».

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