Португалия: проблемы онкобольниц

Четверг, 01 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: проблемы онкобольниц

Регулятор в области здравоохранения (ERS) опубликовал рекомендации для онкологических больниц.

Поводом послужили более 70 жалоб на задержки в предоставлении медицинской помощи, полученных ERS в 2016 и 2017 годах относительно трех онкологических госпиталей: Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (более 40 рекламаций), IPO de Coimbra Francisco Gentil (16) и IPO do Porto Francisco Gentil (19).

В частности, пациенты IPO de Lisboa жаловались на «ограничения доступа к медицинскому обслуживанию» из-за «проблем с транспортом, аптечными услугами, трудностями получения экстренной/ незапланированной медицинской помощи, недостатков в назначении консультаций/обследований из-за неисправности в компьютерной системе» и пр.

В связи с рекомендациями ERS онкобольницы обязались предпринять необходимые «корректирующие меры».

Последние новости

    • Португалия: велосипедное состязание в Алгарве

      В состязании в Алгарве в марте примет участие элита горного велоспорта и амбициозные любители.

      Подробнее

    • Португальская компания создала пробковый телефон

      В Барселоне представили новые пробковые мобильные телефоны.

      Подробнее

    • Испания: на Тенерифе задержали грузина, пытавшегося зарезать жену

      Полиция задержала на юге Тенерифе 66-летнего грузина, который нанес своей 61-летней жене несколько ножевых ранений.

      Подробнее

    • Где в Испании самое дешевое пиво?

      В Испании на каждых 458 жителей приходится 1 бар, а общее количество питейных заведений превышает 100 тысяч.

      Подробнее

    • Неожиданные заморозки в Италии угрожают плодоовощным культурам

      Неожиданные снег и морозы, обрушившиеся на несколькие районы Италии, могут привести к крупным потерям урожая овощей и фруктов в стране.

      Подробнее

    • В Италии 17 человек пострадали при пожаре на дискотеке

      В результате пожара на дискотеке 17 человек были госпитализированы в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда (область Ломбардия).

      Подробнее

    • Найдены первые признаки переворота полюсов

      Ученые из (США) пришли к выводу, что изменения в силе магнитного поля, могут предвещать скорый переворот магнитных полюсов Земли.

      Подробнее

    • Каждый пятый ребенок в мире не посещает школу

      Каждый пятый ребенок, подросток и молодой человек в мире не посещает школу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!