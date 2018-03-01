Португалия: проблемы онкобольниц

Поводом послужили более 70 жалоб на задержки в предоставлении медицинской помощи, полученных ERS в 2016 и 2017 годах относительно трех онкологических госпиталей: Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (более 40 рекламаций), IPO de Coimbra Francisco Gentil (16) и IPO do Porto Francisco Gentil (19).

В частности, пациенты IPO de Lisboa жаловались на «ограничения доступа к медицинскому обслуживанию» из-за «проблем с транспортом, аптечными услугами, трудностями получения экстренной/ незапланированной медицинской помощи, недостатков в назначении консультаций/обследований из-за неисправности в компьютерной системе» и пр.

В связи с рекомендациями ERS онкобольницы обязались предпринять необходимые «корректирующие меры».