Португалия: проблемы с детским садом

Среда, 05 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: проблемы с детским садом

Устроить ребенка в ясли или детский сад - по-прежнему не просто.

Вопреки тенденции, наблюдавшейся в последние десятилетия, общее количество мест в яслях и детских садах (creches), особенно в крупных городах, в текущем году уменьшилось в 2018 году. Только половина детей в возрасте до трех лет были гарантированно зачислены в одно из дошкольных учреждений.

Согласно «Социальной хартии», филиалу Института социального страхования, в 2016 году в португальских детских садах насчитывалось 118 тысяч мест, 74.340 из которых - в учреждениях, с которыми подписаны договоры о сотрудничестве (частично финансируемые государством) и 43.660 - в частных учреждениях.

В апреле этого года вместимость детских дошкольных учреждений составляла 114.108 мест, из которых 87.247 находились в учреждениях, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, а 26.861 - в частных детских садах. Таким образом, в 2018 году в частном секторе доступно на 16.799 мест меньше.

Вместе с тем, количество мест в учреждениях, поддерживаемых государством, в большинстве - это организации, курируемые Институтом социального страхования (IPSS), даже выросло, но в недостаточном количестве для решения проблемы.

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