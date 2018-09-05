Португалия: процветающий бизнес

Среда, 05 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: процветающий бизнес

Этот продукт присутствует на столе у каждого жителя Португалии.

Как вы догадались, речь идет о... хлебе.

И данные исследования, проведенного консалтинговой фирмой InformaD&B, свидетельствуют о том, что производство хлебобулочных и кондитерских изделий продолжает оставаться весьма прибыльным делом.

Согласно им, производство хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, таких как пирожные и другая выпечка, в промышленных масштабах в прошлом году выросло на 3,8%, а продажи достигли в денежном выражении 675 млн евро. Для сравнения, в 2016 году выручка сектора составила 650 млн евро.

Также хлебобулочные и кондитерские изделия португальского производства пользуются успехом за рубежом. Согласно Informa D&B, в 2017 году экспорт в этом секторе достиг 218 млн евро, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году, когда он составлял 204 млн евро. При этом основным рынком-экспортером является Испания, с долей 40% по отношению к общему объему.

В свою очередь, импорт хлебобулочных и кондитерских изделий в прошлом году составил 329 млн евро, что на 4,1% больше, чем в 2016 году. Основной страной-импортером также является Испания, на которую приходится 65% от общего оборота в денежном выражении.

 InformaD&B также сообщила, что в конце 2016 года в секторе функционировали около 6.200 компаний, обеспечивая работой порядка 25 тысяч человек. Большинство из предприятий (около 70%) находятся на Севере и в Центре страны.

Согласно Informa D&B, «в секторе преобладают небольшие компании: более 80% операторов имеют в штате менее десяти человек, и только восемь компаний насчитывают более 250 сотрудников».

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