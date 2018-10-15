Португалия: продажа жилья для погорельцев - запрещена

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: продажа жилья для погорельцев - запрещена

Правительство приняло поправку к Программе поддержки восстановления постоянного жилого фонда (PARHP).

Cогласно документу, владельцам постоянного жилья, реконструированного на государственные средства после октябрьских пожаров 2017 года, будет запрещено продавать их в течение десяти лет.

Как пояснила председатель Комиссии по региональному центру координации и развития (CCDR-C) Ана Абруньоза, что «факт, что дома были восстановлены при государственной поддержке, не требует, чтобы человек непременно жил там, к примеру, он может эмигрировать, просто он не может продавать дом в ближайшие десять лет».

Вместе с тем, требование на запрет на продажу в течение 10 лет не распространяется на реконструированные дома, пострадавшие во время пожаров в Педрогау Гранде. Напомним, что всего в Педрогау Грандебыли восстановлены более 260 (261) домов, сто из них - Фондом «Ревита».

В рамках государственной программы идентифицированы более 360 домов, построенных целиком на государственные деньги, и более 430 – частично за государственный счет.

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