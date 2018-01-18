Португалия: продукты от Segurança Social

А именно что более 55 тысяч малообеспеченных людей будут получать продовольственную корзину каждый месяц из Европейского фонда помощи наиболее нуждающимся (FEAC) .

Данные по числу потенциальных бенефициаров относятся к ноябрю прошлого года, и министр не исключает, что их число может увеличиться.

В продовольственную корзину войдут замороженные мясо, рыба и овощи, различные консервы и пр.