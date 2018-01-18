Португалия: продукты от Segurança Social
Хорошую новость озвучил министр труда, солидарности и социального страхования Виейра да Силва.
А именно что более 55 тысяч малообеспеченных людей будут получать продовольственную корзину каждый месяц из Европейского фонда помощи наиболее нуждающимся (FEAC) .
Данные по числу потенциальных бенефициаров относятся к ноябрю прошлого года, и министр не исключает, что их число может увеличиться.
В продовольственную корзину войдут замороженные мясо, рыба и овощи, различные консервы и пр.