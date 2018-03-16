Португалия: прогноз погоды на следующие дни
Зима никак не покидает Португалию.
Дожди и ветер будут продолжаться до следующей среды, потом ожидается улучшение. Такие данные предоставил Институт Метеорологии (IPMA).
На выходных из-за ливней больше всего пострадают центральные и южные регионы, метеорологи просят быть осторожными и не гулять по набережным. IPMA также предупреждает о желтом предупреждении в районах Лейрия, Сантарень, Лиссабон, Сетубал, Бежа и Фару.
В среду температура повысится и погода улучшится, но в четверг в Португалию снова вернутся дожди и холода.
Что касается температуры, то на данный момент нет никаких изменений.
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