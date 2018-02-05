Португалия: прогресс в лечении рака

Ученые Института исследований в области жизнедеятельности и здравоохранения (ICVS) UM доказали, что препараты, используемые для борьбы с раком молочной железы, также «чрезвычайно эффективны» в снижении агрессивности рака шейки матки, предлагая «комбинированную терапию».

Отмечается, что рак шейки матки составляет 8% от общего числа смертей, связанных с онкологическими заболеваниями, являясь вторым самым распространенным типом (после рака молочной железы) рака у женщин во всем мире.

«Исследователи показали, что чрезмерное присутствие белка HER2 у пациентов с этой патологией может открыть двери для более эффективного лечения, - поясняет Ольга Мартинью. - HER2 играет важную роль в регуляции клеток человека, и уже доказано, что количество белка изменяется при раке молочной железы и служит важным сигналом при его обнаружении в больших количествах. Открытием стало то, что данные молекулярные изменения также происходят при раке шейки матки».

Исследовательская группа продемонстрировала, посредством тестов «in vitro» и «in vivo», что препараты, используемые для ингибирования белка HER2 при раке молочной железы, также «чрезвычайно эффективны» для снижения агрессивности рака шейки матки.