Португалия: прощай, Jumbo

То есть сеть супермаркетов французской группы Auchan будет работать в Португалии только под одним всемирным брендом - Auchan, одинаковым во всех странах.

Как заявил генеральный директор Auchan Retail Portugal Педру Сид на пресс-конференции в Лиссабоне, «в ближайшие два года на португальский рынок будет инвестировано 90 млн евро. Из этой суммы 40-50 млн евро пойдут на ребрендинг, а 40 млн евро будет выделено на реконструкцию действующих и открытие 25-30 новых магазинов My Auchan». Концепция My Auchan заключается в открытии супермаркетов, площадью от 300 до 500 м каждый, расположенных в шаговой доступности для клиентов.

Как отметил Педру Сид, «в этом году My Auchan появятся только в регионе Большого Лиссабона, но есть намерение распространить этот формат на все города, где уже есть гипермаркеты группы. В среднем, целью компании является открытие 30-40 магазинов в год и создание 450-500 новых рабочих мест».

На встрече с журналистами генеральный директор Auchan Retail Portugal также объявил о распределении 14,5 млн евро, полученных по итогам работы в 2017 году, между сотрудниками, что представляет «самую высокую сумму». В среднем размер премии соответствует 2,2 зарплаты каждого работника.