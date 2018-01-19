Португалия: прощай, оружие...

Пятница, 19 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: прощай, оружие...

Полиция по охране общественного порядка (PSP) обнародовала любопытные данные.

Согласно им, в 2017 году Отделом оружия и взрывчатых веществ PSP были уничтожены более 26 тысяч (26.473) единиц огнестрельного и холодного оружия. В основном это пистолеты, револьверы, винтовки, кинжалы, опасные бритвы и шпаги.

Каз заявило Национальное управление PSP, в течение 2017 года было осуществлено семь операций по уничтожению оружия.

В этом году, в ходе первой кампании, были уничтожены 3.133 единицы огнестрельного и холодного оружия.

Согласно PSP, уничтоженное оружие было объявлено «утраченным в пользу государства» в контексте уголовных и административных разбирательств после того, как было изъято по всей стране в ходе полицейских операций по борьбе с преступностью.

PSP подчеркивает, что также среди уничтоженного оружия - единицы, добровольно переданные государству их владельцами или теми, кто их нашел.

Поясняется, что решение о «надлежащем и превентивном уничтожении» оружия принимает национальный директор PSP, учитывая «состояние деградации, в котором оно находится», и его «бесполезность для оперативной, преподавательской, культурной, музейной или иной деятельности сил безопасности».

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