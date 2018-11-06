Португалия: проверки на дорогах

За различные нарушения «на месте» были задержаны 22 человека, в том числе, 12 - за вождение в нетрезвом состоянии или без водительского удостоверения (2), незаконный оборот наркотиков (4) и хранение взрывчатых веществ (1).

Также GNR было выявлено 402 нарушения правил дорожного движения, 117 из которых - в связи с превышением скорости, 37 - по причине отсутствия обязательного техосмотра,12 - в связи с неиспользованием или неправильным использованием ремней безопасности и/или удерживающей системы для детей и десять случаев пользования мобильным телефоном во время движения.