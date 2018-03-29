Португалия: PSD требует «немедленного изгнания» российских дипломатов

По ее мнению, единственный путь - это «солидарность с Великобританией путем немедленной высылки российских дипломатов из посольства».

«Большинство стран приняли решение о высылке, другие, в том числе Португалия, этого не сделали, поэтому мы хотим знать причину такого отношения. Только правительство располагает всей необходимой информацией и должно сообщить Парламенту. Только на базе этой информации мы определимся с нашей позицией», - заявила заместитель председателя парламентской фракции PSD Рубина Берарду на заседании Ассамблеи Республики во вторник.

Однако уже на следующий день лидер фракции PSD Фернанду Неграу перешел к более решительной позиции и призвал правительство последовать примеру Европейского союза и стран НАТО, которые уже объявили о высылке российских дипломатов после покушения на убийство бывшего российского секретного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.

Великобритания и ряд других стран Запада считают, что в случившемся виновна Россия. Лидер PSDнапомнил, что «после отравления британские власти выслали 23 российских дипломата, другие европейские, и не только, страны - около 30-ти, США - порядка 60-ти».

«Большинство стран Европейского союза сразу же выразили солидарность с англичанами, также изгнав российских дипломатов из своих посольств», - заявил Фернанду Неграу, добавив, что НАТО заняла аналогичную позицию. Однако Португалия, утверждает лидер PSD, «не последовала примеру своих традиционных союзников, в частности, Соединенного Королевства».

Глава фракции социал-демократов также объявил о намерении попросить срочной аудиенции у министра иностранных дел Аугушту Санту Силва по вопросу высылки дипломатов. Лидер PSD заявил, что высылка должна быть «немедленной» в качестве «реакции на акт, произведенный с использованием нервно-паралитического газа, который является химическим оружием, запрещенным во всем международном пространстве и не использовавшимся на европейской территории со времен Второй мировой войны».Фернанду Неграу полагает, что единственная причина, по которой Португальское правительство не придерживается такого подхода - это «альянс, который есть у него с двумя партиями (Левый блок - BE и Коммунистическая партия - PCP. - Прим.), которые находятся на неправильной стороне, против ЕС», поскольку «PS (Социалистическая партия. - Прим.) всегда была «атлантической» партией».

Парламентский лидер PSD классифицировал позицию Португальского правительства как «изолированную от ЕС», «робкую» и «ограниченную»политическими соглашениями PS с левыми партиями (PCP и BE).

В свою очередь, министр иностранных дел Аугушту Санту Силва заявил, что «вызвал посла Португалии в Москве для консультаций». Также глава МИД отверг идею о том, что Португалия находится «за пределами движения о высылке российских дипломатов», отметив, что «страна поддерживает решения, принятые в этой области Европейским союзом и НАТО».

«Мы используем благоразумие и понимаем, что на данный момент это наиболее подходящая мера для защиты национальных интересов, а также для того, чтобы продемонстрировать на международном уровне то значение, которое мы придаем ответственности Российской Федерации, что заставляет нас полагать, что страна будет оправдана», - заявил Аугушту Санту Силва, добавив, что «Португалия придерживается одного из важных демократических принципов -презумпции невиновности, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке».

Москва отвергает какую-либо причастность к преступлению и требует, чтобы теперь британское правительство предоставило доказательства того, что британские шпионы не участвовали в нападении, напомнив, что Скрипаль и его дочь - россияне. Россия утверждает, что если никаких доказательств не будет представлено, она будет рассматривать этот случай как атаку против российских граждан.