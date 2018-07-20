Португалия: Публикация Роналдуодна из популярнейших в Instagram

Пятница, 20 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Публикация Роналдуодна из популярнейших в Instagram

Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" - одна из популярнейших в истории Instagram.

Публикация португальского нападающего Криштиану Роналду в Instagram с новостью о том, что он стал игроком итальянского "Ювентуса", идет на рекорд. Первая фотография португальца в футболке "Юве" набрала свыше 11 230 000 лайков спустя два дня после публикации.

В истории социальной сети этот пост на данный момент является шестым по количеству набранных лайков, сообщает Спорт24.Ru. Предполагается, что в ближайшее время снимок Роналду сможет ворваться в четверку самых залайканных, если обгонит еще один пост Роналду о рождении дочери Аланы Мартины (11 447 091 лайк), а также поп-певицу Бейонсе. Ее публикация о беременности имеет около 11 248 000 "сердечек", пишет vesti.ru.

Отметим, что тройку самых популярных Instagram-публикации составляют певец Джастин Бибер, объявивший о женитьбе с Хейли Болдуин (3 место, 12,6 миллионов), и американская телеведущая Кайли Дженнер, посты которой занимают две первые строчки (13 и 17,9 миллионов лайков соответственно).

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