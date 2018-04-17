Португалия: рабочие места в Алгарве

Вторник, 17 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: рабочие места в Алгарве

Инициатива «Dia D’Emprego» предназначена исключительно для магазинов группы Sonae региона Алгарве.

Предлагаются 150 эксклюзивных вакансий для Continente, ContinenteModelo, ContinenteBomDia и магазинов Well's в Алгарве. Потенциальные кандидаты могут подать свои заявки, заполнив соответствующую анкету, 19 апреля в одном из нижеследующих мест в Алгарве начиная с 10 утра:

1. Albufeira

2. Faro

3. Faro (Montenegro)

4. Guia

5. Lagos

6. Loulé (S. Clemente)

7. Loulé (S. Sebastião)

8. Portimão (Cabeço do Mocho)

9. Portimão (Quinta da Malata)

10. Quarteira

11. Silves

12. Tavira

Также в тот же день, 19 апреля, можно будет запланировать собеседование.

Как отметила начальник отдела кадров Sonae Паула Абреу, в прошлом году в «Dia D’Emprego» приняли участие 400 кандидатов. «Мы считаем, что нам удастся увеличить численность трудоспособного населения региона и, следовательно, повлиять на местную экономику, что всегда позитивно», - уверена Паула Абреу.

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